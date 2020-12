Verktyg för tiotusentals kronor stulna vid inbrott på Hallströms: ”Fruktansvärt onödigt”

Någon gång under natten till torsdag gjorde tjuvar inbrott på Hallströms Verkstäder i Nälden. Inbrottet, som skedde via lokalens baksidan, upptäcktes under torsdagsmorgonen.

– Det känns såklart tråkigt och fruktansvärt onödigt, säger vice vd Maria Hallström.

Än så länge är det oklart exakt vad som har stulits, men man uppskattar i nuläget värdet på stöldgodset till mellan 60-70 000 kronor.

– Vi märker fortfarande saker som saknas och har gjort det under hela dagen. Därför är det lite svårt att uppskatta ett värde, säger Maria Hallström.

Har ni haft inbrott tidigare?

– Vi har haft ett antal inbrott tidigare. Men det var ett par år sedan sist så vi är väldigt förskonade.

På Facebook har det efterfrågats tips och hjälp från folk som kan ha sett eller hört något angående inbrottet.

Har ni fått in några tips?

– Nej inget än. Det är en liten by och det skedde mitt på natten. Och dessutom är det mitt i veckan, säger Maria Hallström.

Polisen är på plats under torsdagen för att påbörja en teknisk utredning, bekräftar förundersökningsledare.

Om du har tips kan du kontakta polisen på telefon 114 14.