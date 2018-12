Snörik vinter och rekordvarm sommar – här bilder från året som gått

JANUARI

Revyn blev en fullträff

Östersundsrevyn 2018 hette "Håller formen" och hade premiär på Storsjöteatern 5 januari. I den behandlades bland annat expresscykelvägar, förlossningspolitik, ÖFK och Litsbor.

"Årets revy är en fullträff. Även om Mats Hurtig saknades på scen, såklart." Så skrev ÖP:s kulturredaktör som recenserade föreställningen.

Norsk seger i skotertävling på Gräfsåsen

13 och 14 januari 2018 genomfördes den 46:e upplagan av skotertävlingen Arctic Cat Cup på Gräfsåsens skoterstadion utanför Östersund. Östersund hade flera lokala förmågor med i tävlingen men det blev den norske världsstjärnan Elias Ishoel som vann finalen i klassen Open.

I övrigt segrade Pär Vikman, Malmfältens MCK, i Stockklassen, norska Signe Iren Bråten, Hattfjelldal SSF, damernas Stock, William Svensson, Tavelsjö IF, åldersklassen 14-16 samt Nemo Fahlander, SMK Söderhamnsavdelning, klassen för ungdomar mellan 12-14 år.

FEBRUARI

Staare 2018

6 februari invigdes Staare 2018, en jubileumsvecka för att fira att det i år är 100 år sedan det första samiska landsmötet hölls på svensk mark, i Östersund februari 1918.

Under veckan samlades ledamöter ur Sametinget för bland annat partiöverlämning och seminarium. Det bjöds dessutom på utställningar, film och konserter.

Vinter-OS i Sydkorea

Totalt 14 medaljer plockade den svenska truppen med sig hem från OS i Pyeongchang i februari. Av dem togs 10 av kvinnor. I och med detta toppade de svenska tjejerna damernas medaljliga under OS.

En av medaljörerna var skidskytten Hanna Öberg, ursprungligen från Piteå men bosatt i Östersund. Hon tog ett individuellt guld på 15 km och ett silver i stafett.

Svenska medaljer: Guld: Charlotte Kalla, längdskidor skiathlon, Stina Nilsson, längdskidor, sprint, ⁠Hanna Öberg, skidskytte, 15 km, Frida Hansdotter, slalom, André Myhrer, slalom, stafett herrar, skidskytte, Lag Hasselborg, curling. Silver: Sebastian Samuelsson, skidskytte, jaktstart, Charlotte Kalla, längdskidor, 10 km fritt, Stafett damer, längdskidor, 4x5 km, Sprintstafett damer, längdskidor, Stafett damer, skidskytte, Lag Edin, curling. Brons: Stina Nilsson, längdskidor, 30 km.

MARS

VM-arrangörerna i Sveg fick beröm

8–11 mars arrangerades draghunds-VM för polarhundar i Sveg. 1 000 hundar plus 180 förare från 19 länder gjorde upp om medaljerna på skidstadion.

Efteråt fick arrangörerna beröm för väl genomförda tävlingar.

– Det är var en helt fantastisk helg, sa Stepan Krkoska från Tjeckien som deltog i två klasser, sexspann och åttspann, och vann båda.

Nyligen blev det klart att draghunds-VM återkommer till Härjedalen. 2021 arrangeras tävlingarna i Ramundberget.

Taket rasade in på Fröjdholmen

Den snörika vintern var inte bara till glädje, på en del håll ställde snön till med stora problem. En av Jämtlands mest kända dansbanor, Frödholmen, drabbades hårt när taket rasade in av tyngden.

För att få in pengar till återuppbyggnaden av dansbanan ordnades bland annat konserten "Takrock" som drog in nästan 200 000 kronor. Myssjö/Ovikens IF som driver Fröjdholmen går även in med egna medel, de får viss ekonomisk hjälp av Bergs kommun och kommer att ansöka om bidrag hos Boverket, bygdemedel samt bidrag från länsstyrelsens landsbygdsprogram. Hela återuppbyggnaden beräknas kosta drygt 1,1 miljoner kronor.

APRIL

Daniel Kindberg anhölls misstänkt för bedrägeri

Tisdag 17 april anhölls Östersundshems vd och ÖFK:s styrelseordförande Daniel Kindberg på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Två dagar senare blev han frisläppt och valde då att säga upp sig från Östersundshem och ta timeout från ordförandejobbet för ÖFK.

Ekobrottsmyndigheten startade en utredning kring tre personer: Daniel Kindberg, hans affärskollega Sollefteåbon och en då Peabanställd person. De misstänks för att tillsammans ha fört mångmiljonbelopp från Östersundshem till bland annat ÖFK via osanna fakturor.

I december åtalades Kindberg misstänkt för flera fall av grov ekonomisk brottslighet.

Avicii hyllades på torget

Tim Bergling, känd under artistnamnet Avicii, avled 20 april 2018 i Muskat, Oman. Han valde att ta sitt eget liv efter flera år av mentala och psykiska besvär. Avicii var populär över hela världen och många reagerade med stor sorg efter beskedet.

I Östersund samlades över 3 000 personer på Stortorget i Östersund för att hylla världsstjärnan. Hedrandet inleddes med tal och en tyst minut. Därefter bjöd tre lokala dj:s på Aviciis musik för en stor publik.

MAJ

Ingen bilbingo i Hammerdal den kvällen

I maj utfärdade SMHI en klass 3-varning om höga vattenflöden i länet. Vårfloden ställde till stora problem i framför allt Rörströmsälven/Näsån i Rossön och i Ammerån.

– Det är värre än på länge, berättade Björn Olofsson, naturolyckssamordnare på länsstyrelsen i Jämtland.

– Vi vet ju vad vi har haft för snöläge i vinter, men sen vet man inte hur snabbt det skulle smälta. Nu blev det ju väldigt varmt i maj och då smälte det väldigt snabbt och blev stora vattenmängder.

Flera rekord på årets Springmeet

Årets Springmeet i Östersund 19 maj blev en stor succé. När antalet ”entusiastfordon” räknades ihop var de omkring 1 700 jämfört med 1 368 i fjol. Även publiksiffran nådde nya höjder.

JUNI

Nationalmuseum Jamtli invigdes

Söndag 17 juni invigdes Nationalmuseum Jamtli i Östersund. Trots regnet kom en stor publik som ville vara med när landets nyaste konstmuseum öppnade.

Inne på museet fanns statister på plats som föreställde bland annat konstnärer. En av dem var 10-åriga Vide Kron från Torvalla var som stigen ur den 1600-talstavla som konstnären Jakob Heinrich Elbfas målade av drottning Kristina som barn.

Succé för Sockertoppen

Under juni 2018 ordnades det årliga lägret Sockertoppen. Lägret riktar sig till barn med diabetes, och är enligt arrangören Robin Bryntesson en påminnelse om att ett diabetesbesked inte innebär ett avslut på rörelse och glädje.

– Det första lägret vi hade, år 2011, så var det totalt 11 deltagare. Jag hämtade dem med bilen. I år har vi totalt cirka 100 deltagare fördelade på tre olika läger, och de kommer från hela Sverige. Det visar på att det vi gör behövs, och att barnen får med sig mycket härifrån. Både när det kommer till nya vänner och kunskaper om sin sjukdom, berättade Bryntesson.

JULI

Flygplan störtade i fjällsjö

En dramatisk flygolycka inträffade 2 juli i sjön Äcklingen vid Kolåsen. Ett sjöflygplan med tre personer ombord kom snett in vid landning, slog hårt mot vattenytan och började sjunka. Flera båtar var ute på sjön och de tre ombord kunde snabbt föras till land. Alla klarade sig undan med förhållandevis lindriga fysiska skador.

En orsak till olyckan kan vara det fina vädret. Sol och vindstilla gav en spegelblank yta på sjön, vilket enligt piloter kan göra det svårt att bedöma höjden så noggrant som behövs vid landningar.

Skogsbränderna härjade i länet

Den rekordvarma sommaren ledde till att det utbröt flera stora skogsbränder i länet. I Pålgård, Gillhov och Lillåsen kämpade räddningstjänsten och hundratals frivilliga för att försöka hindra lågornas framfart. Flera byar fick evakueras och värden för miljoner gick upp i rök där elden drog fram.

AUGUSTI

Saman Ghoddos sista match

Den 12 augusti tackade en av ÖFK:s stora stjärnor för sig och som han gjorde det. Saman Ghoddos sista match i rött och svart blev en storstilad avslutning med ett mål och en assist i segern mot Kalmar.

Efter flera turer med bland annat spanska Huesca och franska Rennes blev det till slut Amiens i franska högstaligan som blev Ghoddos nya klubbadress.

Sverigedemokraterna granskades

Som en del i ÖP:s valbevakning granskades Sverigedemokraternas arbete i länets kommuner. Det visade sig att partiet hade svårt att fylla sina platser i flera av kommunernas fullmäktige.

Vidare granskning ledde även till att tre personer på SD:s vallistor antingen uteslöts eller lämnade partiet självmant när det visade sig att de stött eller varit med i högerextremistiska organisationer.

SEPTEMBER

Maktskifte i många kommuner

Valet i september ledde till maktskifte i flera av länets kommuner. I Östersund fick AnnSofie Andersson (S) efter 10 år lämna posten som kommunalråd efter att Centerpartiet med Bosse Svensson i spetsen ökade med sex mandat.

Höststorm orsakade trafikproblem

Det blev en svettig dag för räddningstjänsten när höstens första storm drog in över länet i slutet av september. Strömavbrott, inställda tåg och många vägar där bilarna inte kom fram på grund av träd som blåst omkull.

I Östersund kunde den stora fotbollen på Opevägen vid Sportfältet ha orsakat skador om någon kommit i vägen när den blåste loss och rullade iväg. Nu kunde räddningstjänsten dämpa bollens framfart och till slut binda fast den i en björk.

OKTOBER

Gymnasieföreningar i blåsväder

Efter vittnesmål om pennalism, fyllefester och sexism i Östersunds gymnasieföreningar gick debattens vågor höga under hösten.

"Som att förlora sitt barn till en sekt", sa en förälder till ÖP och gymnasieförbundet på Wargentinskolan lovade att intensifiera arbetet med att få bort de slutna gymnasieföreningarna.

Det fanns polis på plats på den traditionella fotbollsmatchen men tyckte inte att de behövde ingripa. Östersunds polisområdeschef Max Olsson tyckte dock att det främst var föräldrarnas ansvar att se till att matchen inte urartade totalt.

Medlemmar och tidigare medlemmar i gymnasieföreningarna tyckte dock att kritiken var obefogad och att föreningarna främst var till för "vänskap, fester och tonårsflirtar".

Skateboardåkare fick egen hall

Bygget påbörjades i februari och i oktober var det dags för officiell invigning av skateboardåkarnas nya hall i Östersund.

Den 600 kvadratmeter stora hallen på Bangårdsgatan blev klar efter ett massivt arbetet utfört av ideella krafter som byggt upp ramper, rails och andra konstruktioner för brädåkarna.

NOVEMBER

Första renskiljningen inomhus

I Vinklumpens sameviste har Sapmis första takförsedda renskiljningskärna byggts. En miljoninvestering som har tvingats fram av ett allt ostadigare och varmare klimat.

– Förr frös det tidigt på hösten, det var kallt och då funkade det att använda den här blöta platsen. Så är det inte längre. Nu kan det frysa och komma snö och sedan bli varmt igen. Nog ser vi en klimatglidning av årstiderna. Därför måste vi bygga en anläggning som tål renskiljning på i stort sett bar mark, förklarar Marianne Gråik, ordförande i Jijnjevaerie sameby.

Jamtli säljer konst för att rädda ekonomin

Bygget av Nationalmuseum jamtli blev dyrare än väntat och Jamtlis vd och styrelse beslutade sig för att sälja ett konstverk för att få ordning på ekonomin.

Men försäljningen av konstverket, "Narcissus” av den ryska konstnären Ilja Yefimovich Repin, fick kritik.

"Att ett seriöst museum säljer ett konstverk ur sin samling är ganska uppseendeväckande" och ska aldrig ske för "att bekosta underskott i drift eller för byggnader", säger den internationelle museikonsulten Lars Nittve, Edsåsdalen.

DECEMBER

Tommy byggde sin egen hockeyrink

Tommy Segersten, 63, lirar hockey kväll efter kväll under månskenet i Hackås. På en lägda har han byggt en hockeyrink och med sin gamla rödvita CCCP-tröja på leker Tommy att han är någon av de gamla Sovjet-stjärnorna – kanske Firsov, kanske Starsjinov. Hockeyn har han med sig sedan han var liten och växte upp intill hockeyrinken i centrala Hackås. ”Det var så role, man kunn ju sätt på se utrustningen en fem gånger varje dag!”, säger Tommy efter ännu en kvällsmatch i ”Albins garden”, som han döpt anläggningen till

AnnSofie Andersson (S) avgår som oppositionsråd

På en presskonferens 13 december meddelade socialdemokraternas oppositionsråd AnnSofie Andersson att hon avgår. Beskedet kom några dagar efter avslöjandet att polisen i brottsutredningen kring Daniel Kindberg, avlyssnat samtal mellan AnnSofie Andersson och Kindberg. ”Det blir fel fokus när det bara fokuseras på mig som person och inte på socialdemokraternas politiska förslag”, sa AnnSofie Andersson.

På presskonferensen sa hon även att hon fortfarande tror att Daniel Kindberg är oskyldig till brotten han åtalas för.