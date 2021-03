Vi sänder när Sverigecupen avslutas – Sporten listar tio talanger som kan utmana eliten

Helgens tävlingar som avslutar årets Volkswagen Cup går att se direkt på våra sajter.

Det finns naturligtvis mängder av andra löften som skulle kunnat fått en plats på listan. Men här tar vi, utan inbördes ordning, fram tio namn att hålla koll på i helgen och i framtiden.

Lisa Eriksson, Strömnäs GIF, född 2003.

Hon fick sitt stora genombrott i vinter när hon körde sitt första JVM någonsin och satte Norrbotten på kartan.

Först guld i stafetten och därefter överraskade hon nog de flesta när hon säkrade JVM-silvret i 15 kilometer i klassisk stil under damernas masstart. Hon var 24 sekunder efter norskan Margrete Bergne som dessutom är två år äldre än Eriksson.

Hon är en av de främsta i sin ålder i Sverige och håller hög nivå. Det ska bli spännande att se vad hon kan göra mot Sverigeeliten under helgens distanser som bör passa henne perfekt.

En oslipad diamant som bådar gott för framtiden.

Gustav Kvarnbrink, IFK Umeå, född 2000.

Förstaårssenioren bor och tränar i Östersund och har tagit ett mäktigt kliv under säsongen. I Boden tog han sina första pallplatser i Sverigecupen på de två distansloppen och dessutom fick han chansen att debutera i världscupen på hemmaplan i Ulricehamn.

En allround åkare som är att räkna med i båda helgens tävlingar. Kanske den listade manliga åkare med allra störst möjligheter till en riktigt framskjuten placering denna helg.

Märta Rosenberg, Duveds IF, född 2002.

Jämtlandsfostrade Märta har redan visat på hög kapacitet trots sin unga ålder. Hon har inte bara levererat på hög nivå nationellt utan också internationellt, i juniorsammanhang.

Hon vann distansloppet på ungdoms-OS i Lausanne och blev även trea på sprinten. Hon nådde dessutom fina placeringar under JVM i år och stod för ett personbästa vid damernas masstart i 15 kilometer klassisk stil när hon länge var med högt upp och till slut blev femma. Rosenberg har kapacitet både på distans och sprint.

Det går inte bara fort när hon åker utan det ser också fruktansvärt lätt ut, nästan för lätt. Det är dessutom inget fel på tekniken. Håll i hatten, för Rosenberg kan bli farlig.

Edvin Anger, Åsarna IK, född 2002.

Åsarnas Edvin Anger har lyft sig rejält under säsongen även om han precis som Märta Rosenberg tog guld under ungdoms-OS i fjol. Men i år har han också hävdat sig på seniornivå och blev trea i sprinten under Sverigecupen i Boden.

Med sin kraftfulla åkstil är det just i sprint han kan utnyttja sina kvaliteter allra bäst, och är därmed ingen favorit till pallen just denna distanshelg.

Men han är inte rädd för att sikta högt. När Sporten pratade med honom efter framgångarna i Boden berättade han om målet inför nästa säsong – att ta sig till OS i Peking.

Louise Lindström, Falun Borlänge SK, född 2000.

För det mesta har energiknippet Louise Lindström ett leende på läpparna. Hon tävlar för Falun Borlänge efter att ha lämnat moderklubben Högbo. Louise fick sitt stora genombrott förra säsongen vid JVM när hon tog guld i sprint. Hon levererade dessutom toppresultat på distanserna.

I år gjorde körde hon sitt första U23-VM och levererade även där med brons i sprint, silver på distansen och brons i stafetten. Det är ingen tvekan om att Lindström har sprintegenskaper men hon är också en duktig distansåkare.

I vinter gjorde hon dessutom sin världscupdebut på ”hemmaplan” i Falun. I sprinten, där hon kanske hade allra störst chans slutade olyckligt i kvartsfinalen då hon föll i starten och dessutom bröt staven.

Lindström har mycket kvar att ge även hon redan har visat att hon besitter kapacitet i både sprint och distans.

Truls Gisselman, Rehns BK, född 2001.

Åkstarka Truls Gisselman har länge setts som ett framtidshopp inom svensk herrskidåkning och har också denna säsong presterat på en hög nivå.

Under JVM i Vuokatti fick han med sig två individuella topp 10-placeringar och i fjol vann han den klassiska masstarten över 20 kilometer när JSM avgjordes i Åsarna, innan tävlingarna avbröts på grund av covid-19.

Förutom sin starka motor har han också fina sprintkvaliteter, vilket lovar gott inför framtiden.

Tove Ericsson, Hudiksvalls IF, född 2003.

Sundsvallstjejen som numera tävlar för Hudiksvall bör man se upp för. Här har vi en tjej som besitter en enorm styrka och talang.

Hon är en allround åkare men är kanske desto vassare på distanserna. Vid Sverigepremiären i Bruksvallarna i början av säsongen imponerade hon direkt. Trots sin unga ålder slog hon flera i Sverigeeliten. Hon placerade sig som elfte kvinna i damernas 10 kilometer.

Även i Borås imponerade hon efter att ha blivit petat från att delta i JVM. Anledningen till att hon ej blev uttagen var att hon inte åkte tillräckligt många uttagningstävlingar. Trots det har Ericsson bevisat att hon hade varit ett självklart namn i truppen.

I stället tävlade hon i Borås där hon återigen imponerade bland seniorerna. Hon har mycket mer att ge och är definitivt ett stort utropstecken bland alla unga skidtalanger.

Otroligt spännande att se vad framtiden har att utbringa för henne!

Emil Danielsson, Högbo GIF, född 2001.

Emil Danielsson tog sin första internationella juniormästerskapsmedalj när han blev trea i JVM-sprinten i finska Vuokatti tidigare i år.

Även om största styrkan finns i sprintåkningen har han gjort många bra distanslopp, i första hand i klassisk stil, och kan därför vara värd att hålla ett extra öga på under söndagens intervallstart över 15 kilometer.

Moa Hansson, Landsbro IF SK, född 2001.

Moa Hansson gjorde stor succé under JVM i Finland då hon tog JVM-silver på sprinten. Även på distansen visade hon på hög kapacitet när det räckte till en fjärdeplats.

Hon besitter hög kapacitet främst i sprint men har också visat att hon är en duktig distansåkare.

George Ersson, IF Strategen, född 2001.

Sundsvallbaserade George Ersson var placeringen efter Emil Danielsson under JVM-sprinten i Vuokatti och höll sig väl framme i alla distanser när Sverigecupen avgjordes i Boden.

Tycker allra bäst om klassisk stil och med rätt dag och bra skidor kan han vara med och slåss om en topp tio-placering.

Tilde Bångman, Offerdals SK, 2001.

Jämtländskan Tilde är kanske den största talangen i syskonskaran, bland sina äldre systrar. Precis som många övriga talanger har hon nått stora framgångar på JSM och USM där hon tagit flera topplaceringar.

Vid säsongens JVM gick det något tyngre för Bångman och hon har en lite tyngre säsong bakom sig efter hård belastning. Hon är en stark och duktig åkare som lyckas både i distans och sprint när hon får det att fungera och när formen finns där.

Program Volkswagen Cup

Lördag:

H21, 10 km distans, fri teknik. Start: 10:30.

D21, 10 km distans, fri teknik. Start: 12:00.

Söndag:

D21, 15 km distans, klassisk teknik. Start: 10:30

H21, 15 km distans, klassisk teknik. Start: 12:00