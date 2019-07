Victor Håård: Nej, detta var verkligen inte ÖFK–spelarnas bästa dag på jobbet

14–0 i skott. Det låter som en pojklagsmatch mellan två rejält ojämna lag i någon knattelagsturnering men nej, det gäller allsvensk fotboll, den spelades på Östgötaporten på söndagskvällen och ÖFK var en av aktörerna.

Det var egentligen spel mot ett mål hela matchen och Norrköpings anfallstrio Kalle Holmberg, Christoffer Nyman och Jordan Larsson fick göra lite vad de ville och kändes livsfarliga så fort de hade bollen på ÖFK:s planhalva.

Mukiibi försökte klacka undan bollen i ett ganska fritt läge, vilket resulterade i att ligans skyttekung Jordan Larsson i ostört läge kunde placera in sitt elfte mål för säsongen. Thomas Isherwood blev, efter bara ett par minuter på planen då han byttes in i halvtid, tunnlad och överspelad av en för kvällen uppenbart spelsugen Christoffer Nyman som därefter kunde raka in 3–0-målet.

Nej, detta var verkligen inte ÖFK–spelarnas bästa dag på jobbet.

Redan efter fem minuter kom Norrköpings första farliga chans. Christoffer Nyman löpte sig fri på en djupledsboll och hade egentligen bara att rulla in bollen bredvid Aly Keita i ÖFK-målet, men en snygg benparad senare var ställningen fortfarande 0–0.

Redan där och då hade östgötarna inlett bäst, varierade friskt i sitt anfallsspel och hotade både från höger– och vänsterkanten. Främst från höger kanske, där Simon Skrabb redan under den första halvleken fick måtta in sex hörnor med sin vänsterfot.

När domare Kristoffer Karlsson till slut förkunnade att matchen var över, hade Jämtlandslaget egentligen inte skapat en farligare chans än frisparken Dino Islamovic satte rakt i muren.

Men hur kan det vara sådan stor skillnad på två matcher mot samma lag, med bara sju dagars mellanrum?

Nu var det ett bra tag sedan ÖFK kunde mönstra samma backlinje två allsvenska matcher i rad. Backlinjen, som ska fungera som lagets trygga punkt och ligga till grund även för anfallsspelet, mår ofta bra av samspelta aktörer men med den stenhårda konkurrensen ÖFK just nu har på backsidan, så förstår jag ändå att Burchnall har svårt att välja.

Kontinuiteten, som var så vägvinnande under Potters tid och som tog ÖFK ut i Europa, känns tyvärr långt borta. Självklart får man räkna med skador, avstängningar och på vissa håll även landslagsspel, men som det såg ut i bortamatchen mot Norrköping... det var absolut inget orättvist resultat – ÖFK:s prestation var alldeles för dålig – precis som ÖFK-tränaren Ian Burchnall bittert kunde konstatera efter nederlaget.

Sammanfattningsvis var Norrköping denna söndagskväll flera klasser bättre än ett blekt ÖFK och i och med trepoängaren seglade man om Hammarby och finns, om än med ett krampaktigt tag, ännu med uppe i tätstriden.

Och på tal om kramp så kunde ÖFK-kaptenen Tom Pettersson direkt efter matchen konstatera att nej, kramp i båda vaderna och noll tre i röva, det är inget kul. Men ska ÖFK slippa fler sådana här pojklagsmatcher vill det till att man rannsakar sig själva och hittar tillbaka till spelet man hade i hemmamatchen mot Norrköping.

När man spelar sådär bra som vi vet att ÖFK kan.