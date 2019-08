Victor Håård: Yrans största attraktion fanns på Jämtkraft Arena – men på fel sida

Storsjöyran pågår för fullt i Östersund och artisterna avlöser varandra.

Veronica Maggio, The Hives, Miriam Bryant och Rival Sons i all ära. Den största attraktionen under Storsjöyran 2019 anser jag ändå vara den som uppträdde under de drygt 90 minuterna på Jämtkraft Arena på lördagseftermiddagen.

Jag pratar tyvärr inte om någon ÖFK–spelare, trots att debuterande Nebiyou Perry gjorde en riktigt fin insats, lovordades av Ian Burchnall efteråt och kan komma till att bli ett viktigt vapen när årets allsvenska ska komma till att avgöras under hösten.

Jag syftar på AFC Eskilstunas MFF–lån Adi Nalic. Den offensive mittfältaren var ett konstant hot mot ÖFK–försvaret hela matchen och krönte sin fina insats med två mål och säkrade tre livsviktiga poäng för sitt AFC i bottenstriden av Allsvenskan. Poängen tog för övrigt laget upp från de direktdegraderande bottenplatserna för första gången på länge och nu är man bara sex poäng bakom ÖFK.

Den 14 juli avgjorde Hosam Aiesh med sitt sena 2–1-mål på Jämtkraft Arena, när han längs vänsterkanten ruschade med bollen framför sig många meter, innan han placerade in segerbollen i nät.

Igår, den 3 augusti, upprepades proceduren längs samma kant, på samma arena, i samma målnät. Problemet var att det denna gången inte var ÖFK som gjorde det där sena, förlösande 2–1-målet. Det var AFC Eskilstuna.

Ian Burchnall var kritisk till lagets insats på presskonferensen efter matchen och menar att det, för honom, var en match man kunde avgjort flera gånger om. Trots att Hosam Aiesh ändå fick in det där viktiga kvitteringsmålet strax före pausvilan, var det ingen av de tilltänkt tongivande spelarna som riktigt var där på lördagseftermiddagen.

Om det har att göra med att det tre kilometer inåt centrum pågick en annan typ av tongivande, det vet jag inte. Men det jag vet är att varje match framöver kommer bli extremt viktig, Inte minst den som spelas på lördag 18:00.

Den matchen där man för andra nittiominutaren i rad kommer att få möta en tabelljumbo.

Men matchen på lördag spelas inte mot vilket lag som helst.

Precis.

Den spelas i Sundsvall.