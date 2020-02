Victoria Klöfver Rama från Östersund flyttar in i Big brother-huset

En ny deltagare flyttar in i Big brother-huset under veckofinalen. Det meddelade TV4 under måndagen. Den nya deltagaren är Victoria Klöfver Rama och hon kommer ursprungligen från Åsarna, men har bott i Östersund och gått gymnasieskola här. För cirka 1,5 år sedan flyttade hon till Stockholm.

Klöfver Rama jobbar som flygvärdinna.

Till Aftonbladet säger hon att hon sett alla program, men tycker att det är lite för många influencers.

– Lite lamt folk. Synd att det är så många som redan är kända och har massor med fans på utsidan. Det är ju en tävling där man tävlar om utsidans röster, så jag tycker det är jätteorättvist.

Victoria Klöfver gick ut Hantverksprogrammet i Östersund 2016.