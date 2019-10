Vildmarkscamp, konståkning och fackeltåg – såhär blir höstlovet i Åre

Vecka 44 är det dags för höstlov i Åre. Mellan 26 oktober och 2 november fylls byn av aktiviteter för barnfamiljen. Då kan du testa allt från att laga mat på stormkök till att få hjälp med programmering.

Det är Karin Eklund och Petter Eklund som projektleder höstlovet i Åre med ledorden, tid tillsammans för hela familjen.

– Vi har samma upplägg som förra året men det är lite större och lite bättre, berättar Petter.

Förra årets nyhet vildmarkscampet i Åre park har ännu en gång växt sig större.

– Det är hjärtat i det hela. Där kommer vi att ha tre stora tipier i år. Förra året var det ett stort och två små tält, i år blir det ett jättestort och två stora. I själva huvudtältet kommer vi att ha ett gör det själv café, där du bland annat kan köpa hamburgare och grilla över elden, köpa äpplen doppade i kanel eller prova att laga mat på stormkök.

Där kommer även Emil Eklöf och Cisela Groth att hålla i familjebushcraft med pyssel. Man har även inriktat sig lite mer på de äldre barnen i år.

– Vi missade dem lite under förra året så vi har lite mer saker för dem nu. I vildmarkscampet kan de till exempel lära sig att hantera en yxa och i samarbete med House be kommer vi att ha några programmeringstillfällen där det går att träffa personer som är proffs på just programmering.

Utöver detta finns det många aktiviteter som företag, hotell och föreningar i byn och runt omkring har tagit fram. Några exempel är att prova på konståkning i Röjsmohallen, gå på Mulleläger på ridklubben, tillverka ljus på Åre ljusfabrik, delta i fackeltåget upp till Hotell fjällgården eller var med på familjeskate i Lokalen.

– En annan rolig grej är att hela Åreskola nu under hösten har haft ett höstprojekt som de ställer ut i parken den veckan och under invigningen har de vernissage. Det finns något för hela familjen under hela veckan, från morgon till kväll. Och vi gör det inte bara för dem som reser hit utan även för dem som lever här, så att de finns en anledning för dem att stanna hemma på höstlovet, avslutar Petter.

Tre höstlovstips

Programmeringen på House be

Familjebushcraft med Emil Eklöv

Konståkning i Röjsmohallen

