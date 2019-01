Hallå där, Emil Martinsson – hur ser 2019 ut?

– De stora tävlingarna är är luft-EM i Osijek (Kroatien) i slutet av mars och ute-EM i Ungern i juli. Dessutom är det SM i början av mars samt en del uttagningstävlingar.

Du bör väl vara direktkvalificerad till mästerskapen?

– Det är jag väl, men det är bra att få visa upp sig och testa formen.

Ja, hur är formen?

– Jag har tagit en paus under helgerna eftersom det har varit väldigt mycket på jobbet. Jag är involverad i Engcons stora investering på just nu 70 miljoner kronor och ska göra all programmering. Det har påverkat träningen. Jag har till exempel över 70 timmars övertid på två månader.

Då har du kanske i gengäld rejäl skytteglädje när du sätter igång på allvar igen?

– Ja, men så är det. Med min bakgrund tror jag också att det kan räcka med en och en halv månads hård träning för att jag ska vara tillbaka till där jag vill vara.

När börjar trycket lätta på jobbet?

– Jag jobbar egentligen inte hos Engcon utan hos Strömsunds Kvalitetslego och vi ska driftsäkra fram till sommaren. Men jag antar att jag även senare kommer att vara inblandad i att hjälpa till på olika sätt.

Det är alltså två mästerskap och som vanligt avgörs båda två i Östeuropa – eller hur?

– Ja, de försöker hitta billiga alternativ så att så många nationer som möjligt ska kunna vara med. Många av de mindre nationerna har svårt att åka till länder som Tyskland, Italien och inte minst Sydkorea, där vi sköt VM i höstas.

Läs mer: Emil Martinsson tog guld i VM i Sydkorea: