Vinterkräksjukan har nått länet – så skyddar du dig inför julfirandet

Inför stundande julfirande är det bekräftat att vinterkräksjukan börjat sprida sig i landet. Än så länge är det svårt att säga hur årets sjuka kommer att se ut. Klart är att smittan är mycket potent.

– Det krävs otroligt lite för att bli smittad. Om man jobbar här på sjukhuset så ska man ha varit helt symtomfri i ett dygn efter sista symtom innan man kommer tillbaka till jobbet efter att ha varit sjuk. Samma sak borde gälla i övriga samhället, säger Barbro Forsberg.

Det har också rapporterats om fall av vinterkräksjuka på förskolor i länet. När det gäller förskolebarn är rekommendationen att de ska ha varit fria från symtom i 48 timmar innan de går till förskolan igen.

Handhygienen är viktig för att skydda sig. Handsprit biter inte på vinterkräksjukan.

– Om man varit sjuk och funderar på att åka och hälsa på någon så ska man låta bli det. Och om man kommer hem efter att ha varit ute bland folk så ska man tvätta händerna, säger Barbro Forsberg.

Fakta om vinterkräksjukan

► Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen eller genom kräkningar.

► Virus kan överleva länge i miljön och smitta från till exempel textilier.

► Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.

► Viruset kan spridas på olika sätt: via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten.

Källa: Folkhälsomyndigheten.