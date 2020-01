Vintern hittills varmare än tidigare vintrar: ”Framförallt nu i januari”

Generellt är vintern mycket mildare än normalt i hela länet

Fredag: Ökad molnighet och fortsatt milt väder. Snöblandat regn i östra Jämtland. Mindre blåsigt. Temperaturen kommer ligga runt -3 till några plusgrader.

Lördag: Varierad molnighet. Klarare i södra Jämtland. Mer moln i norra Jämtland. Minusgrader i hela länet. Lätt snöfall natten mellan lördag och söndag.

Söndag: Lätt snöfall under morgonen, fortsatt molnigt under dagen. Halvklart till mulet. Nollgradigt under dagen.

– Generellt är vintern mycket mildare än normalt i hela länet, i december men framförallt nu i januari, säger Lasse Rydqvist meteorolog på StormGeo.

Hittills i vinter har det enligt honom varit runt sex till tio grader varmare än tidigare vintrar. Hur det har påverkat snömängden varierar. På flera håll har det varit mindre snö än vanligt. Vill man ha snö får man ta sig till fjällen där snötillgången är bättre.