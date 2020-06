Visselpipsförbud, få eller inga anhöriga får vara med vid utspring och olika dagar – så blir studentfirandet i din kommun

Men årets firande präglas av coronapandemin. Skolorna försöker sprida ut elever över olika dagar och tider, samt begränsar antal anhöriga som får vara med vid utspring för att trängsel med smittrisk ska uppstå. På vissa skolor tillåts inga utomstående alls.

På någon skola blir det en renodlat digital studentdag och flera skolor kommer att livesända utspringet så att familj och vänner kan sitta hemma och se studenterna.

Att studentdagen firas på så skilda sätt beror på att varje rektor tolkar myndigheternas rekommendationer och tar beslut för sin skola.

Här listas skolornas firande, i datumordning:

► Bispgården – Jämtlands Gymnasium, fredag 5 juni

Klockan 9.15: Studenterna minglar tillsammans med personalen.

En timme senare samlas studenterna samlas i aulan för studentceremonin. Tal från rektor, betyg- och stipendieutdelning.

Klockan 10.50 tågar studenterna ut ur skolan och möts av sina anhöriga.

► Bräcke – Jämtlands Gymnasium, fredag 5 juni

Klockan 10.30: Samling för fotografering. Därefter traditionsenlig lunch för studenter och personal samt betygs- och stipendieutdelning.

Klockan 12.15 springer studenterna ut gruppvis från skolan och anhöriga tar emot på framsidan vid anvisade platser.

► Wången – Jämtlands Gymnasium, fredag 5 juni

Klockan 10.00: Digital avslutning med avslutningstal, stipendieutdelning och hemliga gäster.

► Åre – Jämtlands Gymnasium, Åre, fredag 5 juni

Åre gymnasieskola delar upp avslutningen på dagar. Elever från två program: hotell- och turism, samt restaurang- och livsmedel går ut i Åre 5 juni. Övriga elever går ut Järpen en vecka senare.

Klockan 9.00: Studentceremoni med tal och stipendieutdelning.

Klockan 11.00: utspring.

► Härjedalens gymnasium, Sveg, fredag 5 juni

Klockan 11.00 startar en kombination av studentfirande på skolan och på nätet. De 60 elever samlas i tre grupper på tre olika ställen: Camp Sveg, Tingshuset och Gammelgården. På ett fjärde ställe finns rektor, musiklärare och tekniker. De håller till i skolans studio.

På dessa fyra ställen finns kameror och via en digital mötesfunktion, Meets, kan alla interagerar med varandra. Det ska blir tal av rektorn, musik och spex i en sändning som läggs ut på youtube.

Inget utspring sker alltså och vänner och familj får följa firandet digitalt.

– Vi provade tekniken på mösspåtagningen och det fungerade bra, säger rektor Helena Larsson.

► Hjalmar Strömerskolan, Strömsund, torsdag 11 juni

Klockan 09.00: Samling i mindre grupper på skolan. Ingen samling i Ströms kyrka som tidigare år.

Klockan 10.30: Utspring klassvis till skolgården. Studenterna får ta emot sina anhöriga och sedan lämna skolgården för att inte skapa stor folksamling.

► Torsta – Jämtlands Gymnasium, torsdag 11 juni

Avslutningen för naturbruksgymnasiets 31 elever hålls på skolan på eftermiddagen 11 juni. Enbart elever och personal deltar i studentmiddagen som är tradition. Inget utspring till vänner och anhöriga sker.

► Wargentin – Jämtlands Gymnasium, onsdag 10-fredag 12 juni

Länets största gymnasieskola har så många elever som går ut att dessa måste fördelas på tre dagar. Upplägget är likadant för alla dagarna.

– Vi har 600 studenter som går ut och vi har planerat ganska mycket för att kunna hålla alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Vi har också sett och lyssnat på hur andra skolor i landet gör, säger Maria Kvist, en av två områdeschefer på Wargentin.

Eleverna samlas klassvis på morgonen för bland annat studentfotografering.

Klockan 09.30 börjar utspringet från stora trappan på Wargetins huvudbyggnad. En klass i halvtimmen släpps ut.

Skolgården är avspärrad för allmänheten. De två anhöriga per elev som är tillåtna släpps in 15 minuter före elevens utspring. Sedan slussas student med anhöriga antingen till norra samlingsplatsen på gräsmattan mot Samuel Permans gata, eller till den södra som är parkeringen mot Biblioteksgatan.

Onsdag går följande klasser ut: ES17, ESMUS17, HT17, RL17, SA17a, SA17b, SA17c, SA17d, SAI17.

Torsdag: EK17a, EK17b, EK17c, NA17a, NA17b, NAI17, TE17a, TE17b, TE17c.

Fredag: BF17, HA17, HU17, HV17, NIU17:1+2, NIU17:3+4, NIU16, VO,17.

Utmarschen kan följas digitalt via livestream på jgy.se.

► Fyrvalla – Jämtlands Gymnasium, fredag 12 juni

170 studenter lämnar Fyrvalla som vanligtvis har studenceremoni i Stora kyrkan, men så sker inte i år. Studentdagen firas i år på skolan.

Klockan 8.00. Mentorer och elever träffas i klassrum för aktiviteter, stipendieutdelning och fotografering.

Klockan 10.00 hålls traditionsenlig brunch enligt schema. Klockan 11.35 hålls tal till studenterna på innergården.

Klockan 11.55-13.05 Studenterna springer ut klassvis genom grinden på innergården i ordningen: BA17a, BA17b BA17c+d, EEDAT17, EEELT17, EEENE17, FT17a+b, FT17c, FTT17e, FTT17f, IN17+VFFAS17, VFKYL17+VFVVS17.

Anhöriga ska familjevis samlas på anvisade platser och lämna området direkt efter att man tagit emot sin student.

Utmarschen kan följas digitalt via livestream på jgy.se.

► Gymnasiesärskolan Wargentin-Torsta, fredag 12 juni

Wargentin gy-sär:

Klockan 8.30 Elever i Nationella programmen och den närmaste personalen samlas i X-huset.

Klockan 9.30 sker utspring från X-huset.

Klockan 9.00. Samling i J-huset för individuella programmets elever och närmast personal.

Kl. 10.00 sker utspring mot Sporthallen.

Torsta gy-sär:

Klockan 8.30. Samling i klassrummet för elever och närmast personal.

Klockan 09.30 Utspring.

► Åre – Jämtlands Gymnasium, Järpen, fredag 12 juni

Studentceremoni med tal och stipendieutdelning på morgonen.

Klockan 10.00 börjar utspringet uppdelat på två platser, dels fordonsprogrammets lokaler, dels huvudbyggnaden. Klasser går ut i ordningen EK, NA, SA, TE, RIG alpint/skicross, RIG längd/puckel. FT som sagt springer ut för sig.

► Storsjögymnasiet, Östersund, fredag 12 juni

De 83 studenterna delas in i fem grupper för att minska antalet personer som samlas.

Klockan 10 samlas de första för fotografering och studentceremoni. Ungefär en timme senare sker utspring till gården där de som uppvaktar studenten får stå i en uppritad ruta. Två anhöriga per elev får komma.

Ungefär 45 minuter ska gå mellan varje grupp som springer ut.

Skolan har i år förbjudit visselpipor för att ingen ska råka blåsa i en annans pipa.

► Östersunds gymnasieskola, fredag 12 juni

Totalt 56 elever går ut från Östersunds gymnasieskola i år. Här firas med studentluncher i två omgångar under sista veckan och på studentdagen kan anhöriga och vänner får följa utspringet via en livestream på skolans hemsida. Två anhöriga per elev får vara på plats vid skolan.

– Vi undanber oss folksamlingar. Det känns inte rätt under pågående pandemi, säger rektor Mattias Bygdell.

Klockan 10.00 sker det första utspringet, klockan 11.30 sker det andra.

► Dille Gård Naturbruksgymnasium, Ås, fredag 12 juni

I år är det 21 elever som går ut på Dille Gård, vilket är färre än i klasserna under. Det är nästan tur, säger rektor Hans Stenberg. Med färre elever blir det lättare att organisera så att smittskyddsrekommendationerna följs.

Skolan har hela studentceremonin utomhus ungefär klockan 9.30-10.15 med ett symboliskt utspring.

Totala antalet personer ska hållas ner. Ettor och tvåor, som i normala fall skulle haft skolavslutning på samma dag, kommer inte att delta. Inte heller före detta elever som brukar komma till skolan får göra det denna dag.

Den här studentdagen får ett par anhöriga per elev får delta. När ceremonin är över sprids student med anhöriga ut till platser som märkts ut så det inte ska bli trängsel.

► Fjällgymnasiet, Svenstavik, fredag 12 juni

Vid 9.30-tiden samlas de 23 eleverna som går ut Fjällgymnasiet för att klockan11 springa ut från skolans lokaler i Svenstavik. Till utspringet får max två-tre beökare per elev komma.

Utspringet kan följas digitalt via livesändning på skolans instagramkonto och facebookkonto.