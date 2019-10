Vivian, 87, tillbaka på Operabussen – New York första stoppet: ”Det är helt fantastiskt”

På en av världens mest erkända operor, The Metropolitan i New York, spelades en ny uppsättning av Giacomo Puccinis ”Turandot" under lördagskvällen.

Vivian Wassdal, 87, var en av de 43 personer som åkte Operabussen från Östersund till Folkets Hus i Bräcke för att se premiären på livesändning.

– Jag åker fem, sex gånger varje år och har gjort det sen det drog igång för elva år sedan, säger hon.

Man ser svettdropparna på opera-stjärnorna

Opera har varit en stor passion ända sedan hon kom till Östersund 1945, och började se föreställningar på Gamla Teatern. Men när operascenen i stan har bleknat, får hon vända sig till världsscenen, i Bräcke.

– Jag skiter vad det är för något, huvudsaken är att man får åka iväg och ha roligt, säger Vivian Wassdal.

Camilla Olsson anordnade sin första operasäsong förra året, och är förväntansfull när den andra drar igång.

– Det är häftigt! Vi gör sex stycken livesändningar i år. Att åka med i bussen är en upplevelse i sig, och så är det ju ett klimatsmart sätt att uppleva en världsopera, säger hon.

Totalt var lördagens besökare runt 75 personer, och en merpart kom alltså från Östersund.

– Vi har kört två fulla bussar någon gång också. Vi är ju det enda stället i länet som man kan uppleva en opera från världsscenen nu. Och det är väldigt uppskattat, säger Camilla Olsson.

Karin Viksten är en annan stammis på operabussen. Hon är en av dem som kan jämföra ett besök på det verkliga "The Met" och "The Met" genom bioskärmen i Bräcke.

– Inget går upp mot att vara på plats, men det här är helt kanon också, säger Karin Viksten som åkt hit med väninnorna från gymmet

– Det är friskis, svettis och opera som gäller. Man måste ha lite kultur också, säger väninnan Birgitta Holmberg.

Under pausen av operan äger intervjuer rum med stjärnorna av uppställningen.

– Det är kanon, men vi har inte tid att se på dem, för då har vi fullt upp med att mingla med besökarna. Jag har träffat många nya kompisar på bussen, säger Karin Viksten och fortsätter:

– Man åker hit för musiken, och får det sociala på köpet.

Johan Toresson har jobbat deltid på biografen i Bräcke sedan 1987. Han älskar filmer, men har lärt sig att uppskatta opera också.

– Det gör man ju på elva år, säger han.

Men att prata med uppskattande besökare är det bästa med rollen som maskinist.

– Besökarna har varit 100 procent övernöjda i alla år. Jag har till och med hört många som säger att det är bättre här än på plats.

– Jag förstår det. Det är säkert väldigt häftigt på plats också, men rent tekniskt är det här en stor upplevelse. Man ser svettdropparna på opera-stjärnorna, säger Johan Toresson.