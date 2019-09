Wallström: Jämtarna bryr sig inte om ÖIK – nu krävs allsvenskt spel

Jag flyttade till Östersund för fem år sedan.

Att snabbt söka sig till Östersund Arena och hockeyn blev naturligt.

Jag älskar hockey och det har varit en stor del av mitt liv. Från uppväxten med att se Timrå IK sedan sexårsåldern, via många år som hockeyjournalist och uppleva massor av SHL-matcher, JVM, hockey-VM, Henrik Zetterbergs NHL-debut med mera.

Med en fantastisk arena, som hyllas av gästande lag och ledare gång på gång, och en klubb med en ordnad ekonomi och en vision att gå upp, så kändes det spännande.

Men rätt snabbt fick jag klart för mig att Östersundsbornas bild av ÖIK inte är positiv, tyvärr.

Ofta möts man av en raljant ton när ÖIK kommer på tal.

"Haha, ska dom gå upp i år igen, eller?"

"De åker väl ut som vanligt i playoff."

En orättvis bild om man har inblick i föreningen ÖIK, vilket jag fått efter tre–fyra år som lagledare för sonens ungdomslag i ÖIK.

Precis som i alla föreningar så har ÖIK massor av saker att jobba med, som att ta tjejerna på allvar och göra en seriös satsning och inte bara snacka om att man gör det.

Men det är också en välskött klubb med ordnad ekonomi, även om senaste årets stora minusresultat oroar, och som betyder mycket för ungdomar och föräldrar. Som bland annat driver det fantastiska upplägget med ”alla spelar lika” och "The Game Changer".

Fast A-laget berör inte.

Faktum är att som det är i dag så skiter de flesta i Östersund hur det går för ÖIK

Jag brukar skoja om att det var jag, sonen, sonens ena tränare och någon till som brydde sig och blev knäckt efter förlusten mot Hudik i playoff.

Men det finns ändå ett visst allvar i det.

Visst, det finns ett slumrande intresse som väcktes till liv i seriefinalen mot Boden och playoff mot Hudiksvall.

Men det är ändå för få som bryr sig på riktigt.

Varför är det så?

Jag ser flera anledningar:

* Iskalla matcher. Som seriestrukturen är i Hockeyettan så är det, tyvärr, alldeles för ointressanta matcher innan Allettan drar i gång i mellandagarna. Inget ÖIK kan göra något åt. Det blir för få riktigt kittlande matcher helt enkelt.

* Svagt varumärke. ÖIK berör inte jämtarna som de borde. Det måste klubben inse och börja jobba ännu mer med. Man har kommit i gång bättre med varumärkesjobbet senaste året, men det finns massor kvar att göra. Nye kanslichefen Fredrik Erikson och nye ordförande Patrik Jemteborn har båda rätt profil för att sätta ÖIK mer på kartan. För arbetet måste börja hos klubben själv och lyckas lyfta fram allt bra som föreningen gör.

* Sportslig nivå. Självklart skapar högre sportslig nivå ett större intresse. Det är givet. Så förr eller senare behöver ÖIK ta klivet upp till allsvenskan. Sen är ju frågan om det räcker i Jämtland? Eller måste det ske mer än så kring ÖIK som varumärke?

ÖIK behöver få jämtarna att förstå att Elias Bjuhr är en superprofil, som med sin unika personlighet borde vara kidsens idol och en publikdragare.

Att det är häftigt att se bröderna Wernerson Libäck snurra i hörnorna á la Sedinarna.

Då är frågan – kan det bli allsvenskt jubel till våren?

Ja, det är inte omöjligt.

Jag är övertygad om att ÖIK hade kunnat fixa det i våras i kvalserien, om de hade, vilket de borde, knäckt Hudik i playoff.

Nu är det sista chans med det gamla seriesystemet med två Hockeyettan-lag som kan gå upp. Sedan blir det bara ett.

Men det krävs att allt stämmer, med några saker som talar för att det gör det – och några måsten:

Målvaktsspelet

Tim Juel var en av seriens bästa spelare förra säsongen. ÖIK hade imponerande 1,75 insläppta mål per match i Allettan Norra, överlägset bäst i serien. Nu får han en välförtjänt chans i allsvenskan och Karlskoga. Är återvändande Carl Hjälm och nye Robin Christoffersson tillräckligt bra för att bära ÖIK? Inte just nu, men de kan växa in i det.

Stjärnorna

Tvillingarna Pontus och Linus Wernerson Libäck ihop med profilen Elias Bjuhr är en toppkedja. 102 poäng tillsammans i grundserien förra säsongen. Men tittar man till exempel på poängligan i Allettan så var det på platserna 15, 21 och 23. Ska ÖIK ta klivet upp så måste denna trio lyfta sig en nivå till. Och den kapaciteten finns.

Härförare

Alla lag behöver spelare som går i bräschen och bär laget. Som går att lita på i utsatta lägen. I ÖIK var det två spelare förra säsongen. Försvarsgeneralen David Westlund och lagkaptenen Kristoffer Jonsson.

Precis som Juel får Westlund nu en välförtjänt plats i allsvenskan och Timrå.

Jonsson har valt att sluta. Sett till siffror var han bara en komplementspelare, men som trygg ledare och viktig kugge i exempelvis boxplay höll han hög klass.

Det finns ingen naturliga sådana ersättare i ÖIK - än.

Några behöver kliva fram och ta den här rollen. Petter Runesson? Ludvig Carlsson? Starka nyförvärvet Niklas Nilsson? Slitvargen Anton Grenholm?

Tränarduon

Föreningen har skapat en tydlighet kring vilken roll Mr. ÖIK, Kjell-Åke "Kjella" Andersson, ska ha. Inte vara klubbens allt-i-allo, utan lägga fokus på att fortsätta som huvudtränare. Där visade han resultat genom att ta klubben ett steg längre än tidigare år. Dessutom med Markus Mohlin som assisterande även i år. En trygghet som ger en stabilare grund inför denna säsong än förra.

Talangerna

Tvillingarna Filip och Adam Danielsson från Skogsbo i Dalarna är uppflyttade från juniorerna. Har under försäsongsmatcherna visat att de inte bara kommer vara med i truppen. De kommer bidra och har möjlighet att explodera under säsongen.

Så alla jämtar – ni borde bry er mer om ÖIK.

Redan nu i Hockeyettan.