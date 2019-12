Wargentinskolan flyttar in på Campus – politiker hoppas på fler samarbeten

Samhällsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet har redan hunnit bo in sig i lokalerna då de flyttade in för några veckor sedan. Men under månagen hölls den officiella invigningen.

Politiker som jobbar med Jämtlands Gymnasieförbund sammanträdde under morgonen i en av det så kallade "L-husets" lokaler. Efter det klippte Pär Löfstrand band inför omking hundra av de 500 elever som undervisas i huset och förklarade lokalen invigd.

– Det känns fantastiskt bra att få utveckla verksamheten inom Jämtlands gymnasieförbund. Att på riktigt få inviga den här lokalen. säger Pär Löfstrand.

Han tror att det finns stor nytta i att ha delar av gymnasieutbildningen på samma område som universitetet.

– Dels tror jag att elever från Gymnasiet kan få inspiration från universitetsstudenter och att vi kan få ta del av aktuell forskning. Närheten för forskarna är ju också viktig i att här finns det en grupp elever som man kan anlita på olika sätt.

Byggnaden ligger på Campus nordvästra hörn vid volleybollplanen.