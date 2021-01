Widerstedt om livet på bordellerna: Såg inte torskarna som människor

2012 är Hanna Widerstedt den mest googlade personen i landet. Hon har en kontroversiell blogg, har skapat rubriker med sin medverkan i dokusåpan ”Big brother” och hamnat i bråk med influencern Jockiboi som hon hade en fejkad relation med. Droppen kommer när hon får en panikångestattack i direktsändning i Nyhetsmorgon i TV4.

Hon känner att hon måste bort och bestämmer sig för att flytta till Berlin där hon drömmer om att vara konstnär, sälja sina konstverk på gatan eller kanske arbeta på ett galleri.

I Sverige var jag ett skämt.

— Jag var en naiv och känslig tjej. Jag tänkte Berlin, wow, där måste jag vara, där kommer mitt liv att börja på riktigt.

Men inkomsterna uteblir. Hon blir mer och mer desperat över att inte ha några pengar, samtidigt som det sista hon vill är att återvända till Sverige. I romandebuten ”Till mina torskar” berättar hon hur hon dras in i ett liv som sexarbetare på Berlins strippklubbar och bordeller.

— Det är många som undrar varför jag inte bara åkte hem, men jag hade ju inget att åka hem till. I Sverige var jag ett skämt. Jag gjorde allt i min makt för att kunna stanna i Berlin.

I ”Till mina torskar” beskriver hon känslorna när hon lämnade Sverige, förhoppningarna när hon kom till Berlin men framförallt de tuffa åren som sexarbetare; hur hon på olika sätt utnyttjades av torskar och pojkvänner, och pressades hårt av chefer, men också hur hon träffade vänner för livet.

— Är man sexarbetare så får man ett slags connection och är jättenära. Den vänskapen är väldigt rak och ärlig, på ett sätt jag aldrig känt med några andra. Det var vi mot torskarna. Allt var ju inte nattsvart, det anns mycket fint också.

Hanna Widerstedt drog in en hel del pengar under de här åren, men brände dem lika snabbt. Många av hennes kollegor drogs in i missbruk av droger och alkohol, medan hon fastnade i missbruk av shopping och träning, och lurades på pengar av en pojkvän.

Boken har hon skrivit tillsammans med författaren och journalisten Leone Milton. Hon beskriver processen som läkande, nästan terapeutisk.

– När jag var där gick allt så snabbt och jag hann inte fundera över vad jag var med om. Det är först när jag kom hem som jag börjat bearbeta det. När jag berättat högt om det jag varit med om för Leone, då har jag verkligen förstått att det inte är normalt att bli behandlad som jag har blivit av de här männen, både torskar och mina ex.

Efter flera år i Berlin med undantag för en kortare period i Österrike kom Hanna Widerstedt till Lissabon. Hon jobbade på en strippklubb och bodde i en av klubbens lägenheter. En dag krävde chefen att hennes kanin, Ester, skulle bort därifrån.

— Jag kände jag är 28 år, har inga pengar, bor i en lägenhet till en strippklubb och min kanin måste ut på gatan. Mitt liv måste ha mer mening än så här. Det räcker nu, det är dags att åka hem till Sverige och ta tag i mig själv.

För ungefär ett år sedan kom hon hem till Sverige och bosatte sig i Norrtälje. Att komma hem visade sig tuffare än vad hon hade trott. Till en början fick hon inget jobb och heller inga bidrag. Efter att hon kommit tillbaka till Sverige fortsatte hon att försörja sig genom genom att sälja sex, live på internet.

Men efter ett tag vände det, hon började måla igen, fick ställa ut på ett galleri i Norrtälje och kom i kontakt med Leone Milton som hon bestämde sig för att skriva boken tillsammans med.

TT: Tror du att det är någon av dina torskar som kommer att läsa boken?

– Haha, jag hoppas det. Det är nog några som är rädda nu och vill se om de nämns i den. Och de ska vara rädda. De utför en våldtäkt mot en kvinna, och de är inte dumma i huvudet, de förstår att hon inte vill. Man slutar respektera torskarna till slut. Efter ett tag var det som att jag inte såg mina torskar som människor.

— Att köpa sex är våldtäkt även om det är lagligt i till exempel Tyskland. Det är fortfarande våra kroppar som vi säljer till någon vi egentligen inte vill ha sex med.

Sally Henriksson/TT

Fakta: Hanna Widerstedt

Ålder: 29 år

Bor: I Växjö, född och uppvuxen i Vallentuna.

Familj: Sambo och två kaniner, Ester och Picasso.

Aktuell med: Den självbiografiska romanen ”Till mina torskar” som hon skrivit tillsammans med Leone Milton.