Wiktorsson om Parksommar: ”För kultur- och musikvärlden så är det här ett steg i rätt riktning”

Storsjöyran har fått ställa in festivalen två somrar i rad på grund av coronapamdenin. Nu testar man ett nygammalt koncept som man även gjorde senast man fick ställa in 1991 – Parksommar – med tio konserter under tio sommarkvällar i Badhusparken.

– Vi är glada såklart att få arrangera någonting i sommar. Och kul att det överhuvudtaget blir möjligt.