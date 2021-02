Wolfgang Pichler efter guldsuccén: ”Grät lite grann”

Det blev ett sensationellt VM-guld för östersundssonen Martin Ponsiluoma i sprinten i Pokljuka. För fyra år sedan plockade demontränare Wolfgang Pichler upp honom i landslaget

”What is the problem? Is Ponsiluoma the problem?” brister Pichler ut och börjar skratta när Sporten når honom minuter efter att guldet är klart.

– Det är fantastiskt. Jag hade lite förhoppningar om att han skulle göra det men det är helt otroligt, säger han.

Ponsiluoma gick ut tidigt i startfältet och det skulle trots den felfria tävlingen dröja länge innan guldet var klart.

Jobbigt för Pichler.

– Man får lite dåliga tankar ibland. Men när han sköt noll i andra skyttet förstod jag att det skulle bli medalj, men att han skulle vinna är extraordinärt.

När Pichler plockade upp Ponsiluoma till landslaget såg han en åkare med mycket vilja.

– När jag plockade upp honom var han ingenting. Men min magkänsla trodde på honom, och han hade bra gener från sin pappa.

– Sen har han blivit bättre och bättre och tränat riktigt hårt.

Såg du honom som en framtida världsmästare redan då?

– Det kan du aldrig se. Vem kunde tro att Femling, Nelin, Lindström och Samuelsson skulle ta OS-guld 2018? Men jag har alltid trott på honom.

Att Ponsiluoma lyckades just idag menar Pichler beror på många års bra träning och en felfri uppladdning till mästerskapet.

– Man behöver träna i några år.

– Och i år har han tränat så bra. Han har inte haft en sjukdag och förberedelserna var perfekta, då kommer resultaten. Men att han skulle bli världsmästare… Det kan man inte planera.

Den sista uppenbara frågan – hur firar du idag?

– Det är en riktig skittid för mig nu! Igår tog Nils van der Poel (som Pichler hjälpt genom åren) guld i skridskor så då var jag tvungen att dricka en öl. Och idag måste jag dricka en öl för Ponsiluoma. Jag måste ta hand om mitt hjärta. Men det är klart, idag blir det kanske två stycken, skrattar Wolfgang.