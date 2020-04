XL-Bygg gör comeback i länet – tar över allt ägande i Bolist

Under namnet XL-Bygg Fresks fanns det flera varuhus under det namnet i länet. Men i en jätteaffär köptes Fresks-delen av finska K-Rauta och XL-bygg-delen försvann från Jämtlands län. I juni i fjol gick norska Mestergruppen in som huvudägare och kapital i XL-Bygg. Nu används pengarna och XL-Bygg gör comeback i och med att den köper Bolist i en jätteaffär. Den nya koncernen innehåller XL-Bygg, Järnia och Bolist och kommer att ha över 300 butiker i landet. Det betyder dock inte med automatik att vi får se nya stora byggvaruhus med XL-namnet på här.

”De tre kedjorna XL-Bygg, Bolist och Järnia kommer att fortsätta under egna varumärken. Den nya koncernen kommer att ha en samlad butiksomsättning på över nio miljarder kronor” skriver koncernen i ett pressmeddelande.

Båda kedjorna är medlemsägda och alla anslutna handlare är delägare i moderbolaget.