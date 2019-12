Youtube bakom succén för Jämtlands bästa entreprenör: Per Nordvall säljer jaktvapen på nätet

Han kammade hem priset på företagarfirandet Guldgalan för några veckor sen.

– Pulsen är låg och bra, säger den lugna företagaren på kontoret i Hammarstrand.

Priset är ett bevis att han är inne på rätt spår, menar Per Nordvall. Vardagen rullar på och företaget PN Jakt fortsätter växa. Det som började som en liten butik på gården är nu en nätbutik och kursverksamhet med åtta anställda. Vintern 2016 hade man växt ur lokalerna på Näset och flyttade i stället till det stora blå företagskomplexet i Kullsta ovanför Hammarstrand. Här huserar bland annat Samhall, kommunen och försäkringsbolagen Moderna Försäkringar och Motormännens försäkringsförmedling. Och man kommer fortsätta i samma takt för att bli ännu större.

– Om man stannar av i växandet tappar man marknadsandelar och då är det bara att sluta, säger en målinriktad Per Nordvall.

– Det är egentligen senaste året vi växt som mest. Vi har ökat omsättningen med 50 procent och fått anställa fem till de senaste tretton månaderna, säger Per Nordvall som snart måste rekrytera fler för att bemanna avdelningarna för kundtjänst, order, inköp och lager.

Varför har då PN Jakt och Per Nordvall ärats med priset Årets entreprenör i år?

– I kriteriet för årets entreprenör ska man bland annat ha drivkraft, mod och vilja att genomföra sin affärsidé, det tycker jag mycket väl stämmer in på denna resa som startade 2005 från ingenting egentligen, säger Per Nordwall.

Ett av framgångskoncepten är företagets Instagramkonto visas bilder som tre naturfotografer tagit på jakt och skogsliv. Nätbutikens produkter syns där i sitt rätta sammanhang, menar Per Nordvall.

– Istället för att göra massa reklam på produkterna visar vi hur de kan användas. Livsstilen som jägare och friluftsmänniska lyfts fram och vi når ut ännu mer på Youtube och Instagram jämfört med traditionell marknadsföring, förklarar Per Nordvall.

På företagets Youtube-kanal publiceras en video varannan vecka i snitt. Filmerna produceras av Per Nordvalls vän Olle Olsson och hans produktionsbolag SQNC Sweden.

2750 personer prenumererar på kanalen och i snitt har klippen några tusen visningar. Populärast är videor med älgjakt och provskjutning med nya vapen. Det mest tittade klippet är oktoberjakten på älg från förra året, som har 74 000 visningar. Fram till jul kan prenumeranterna se fram emot tre filmer med bland annat trädskällande jakt och gåsjakt.

PN Jakts kunder finns över hela landet. Flest kunder finns i Stockholmsområdet följt av Göteborg. Men också närområdet finns många kunder: västernorrlänningarna och jämtlänningarna shoppar friskt på pnjakt.se.

Planer finns redan på att bygga ut lokalerna i Hammarstrand.

– Målet är att nå en omsättning på 100 miljoner kronor, säger Per Nordvall som under förra året kunde räkna in nästan 32 miljoner kronor i omsättning.

Se PN Jakts mest tittade klipp på Youtube, från förra årets älgjakt: