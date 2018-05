Ett sista besök på Pensionat Hasselbacken

Under våren lades Hasselbacken ut till försäljning. En gård som vid första anblick inte ser så mycket ut för världen, men skenet bedrar. Platsen har varit en viktig knutpunkt för sociala tillställningar. Något som Birgitta Persson kan berätta om.

Vi träffas i det gula köket. På platsen där Birgitta Perssons farmor alltid brukade sitta och spana ut över uppfarten och annexet. Ett kök där hon själv spenderat mycket tid.

– Jag har jobbat här sen jag lärde mig gå i stort sett. Det skulle bäddas sängar och smöras mackor. Och innan jag var gammal nog att servera så fick jag jobba här bakom, säger Birgitta Persson.

Det var hennes farmor och farfar som köpte Hasselbacken under mitten av 40-talet. Då stod det bara ett hus på tomten samt ett kafé där gräsmattorna fylldes av bord, stolar och kafégäster under sommaren.

Ester och Gunnar Hedström tog över sommarkaféet och flyttade in i annexet. Efter ett par år byggde ytterligare ett hus och startade Pensionat Hasselbacken. Kaféet fick vara kvar och de fortsatte att servera öl och smörgåsar, fast nu även inne i det nya huset. Något som blev ett populärt tillhåll för lokalbefolkningen både från Järpen och Huså enligt Birgitta Persson.

– Så spelade farmor Elvis och Jim Reeves i högtalarna. Hon älskade Jim Reeves. Jag försökte någon gång att komma hit och ta med lite modernare musik. Och då skrek gästerna att jag skulle byta.

Birgitta Persson och hennes två bröder spenderade större delen av sina skollov på Hasselbacken.

– Det här har varit en stor del av mitt liv sedan jag föddes. Vi bodde i Hofors, i Gästrikland. Men hade vi mer än två dagar ledigt, då åkte vi hit, säger Birgitta Persson.

I den stora matsalen har borden flyttats in till väggarna och är fyllda till bredden med vaser, porslin och LP-skivor. Här ska det hållas auktion 5 maj.

– De hade danser här med spelmän när jag var liten. Och påskarna var historiska. Då var det fest och mycket folk och fina middagar.

Vägg i vägg med matsalen ligger ölkaféet. Men dörren mellan rummen hölls ordentligt stängd. Att en kafégäst skulle sätta sig i matsalen med semesterfirarna kom inte på frågan.

– De fick aldrig blandas, pensionatgästerna och kafégästerna. När det var middagsdags drog farmor och farfar för, säger Birgitta Persson och skrattar.

Hasselbacken är som att kliva rätt in i 50-talet. Pensionatet erbjöd nio rum, alla med handfat och spegel. I köket är allting original, förutom diskmaskinen som installerades under 80-talet. Innan dess var det handdisk som gällde, vilket Birgitta Persson minns tydligt, inte minst från tonåren när hon ville in till Åre med sina kompisar.

– Vi fick inte åka innan vi hade diskat. Och på påsken var det ju fullt. Det var hur mycket som helst. Så i dag är jag riktigt snabb på att diska, säger hon och skrattar.

Vägg i vägg med kaféet ligger köket och det rum som familjen själva umgicks i. Här åt de middag ihop samt tittade på tv, eller försökte i alla fall. – Det är bara pappväggar här mellan, så vi hörde allting som de pratade om där ute i kaféet. Det var inte mycket till privatliv.

I familjerummet står även den svarta telefonen kvar.

– Det var innan mobiltelefonernas tid. Istället kom kafégästerna och knackade på och bad om att få låna telefonen. Sen satt de här och fyllesnackade, säger Birgitta Persson.

– Och om någon från byn var borta så ringde man hit. Med stor sannolikhet satt de på Hasselbacken och drack öl, fortsätter hon.

Pensionatet och ölkaféet drevs till mitten av 80-talet.

– Farfar dog ju ute i kaféet. Han dog när han serverade. Det var deras liv.

Birgittas faster Eva Hedström flyttade tillbaka till Hasselbacken för att hjälpa Ester att driva pensionatet efter Gunnars död, vilket de gjorde under ett par år. Men det var ett tungt lass. All mat lagades på plats, lakanen tvättades, manglades i källaren och hängdes ut i trädgården. De bestämde sig för att stänga, men Eva Hedström bodde kvar, även efter Ester Hedström gått bort. Hon jobbade som lärare i Mörsil och bodde själv på gården ända upp till 86 års ålder.

När Eva Hedström gick bort, kände familjen att det var läge att sälja gården och ställa till med auktion.

– Det är klart att det känns tråkigt. Det har varit otroligt mycket jobb. Vi har rensat ut containrar med grejer. Man kan liksom inte spara på allt, även om man vill. Det vi har behållit är en del av Hasselbacken-porslinet som minne.