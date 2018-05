Femåring fick sällskap av björn på villatomten i Los – fångades på film: "Vill inte att barnen ska gå ut själva"

I lördags kom Annabelle fem år in från trädgården och berättade för sin mamma att det gick en björn därute. "Så jag gick in direkt, precis som ni sagt att man ska göra", förklarade hon kavat.

Under måndagen beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på en björn i Los i Hälsingland, några timmar senare sköts den.