Tullen gjorde stort beslag av knallskott på väg till adress i Åre – Polis: ”De kan vara riktigt farliga”

Hur stort Tullverkets beslag var vill varken tullen själva eller polisen gå in på i nuläget, men antalet beskrivs av båda som "stort". Även om bangers finns i olika variationer och med olika sprängstyrka så kan de vara väldigt farliga. I Östersund har det hörts en del högljudda mystiska smällar under framförallt det senaste året och polisen misstänker att det handlar om just bangers.

– De kan vara riktigt farliga om man bygger om dem, det är det vi befarar att man skulle kunna göra. Men nu säger vi inte att det var uppsåtet i det här fallet, säger gruppchef David Redin, utredningschef vid Jämtlandspolisen.

Beslaget den 24 april gjordes i post- och paketflödet i Åre kommun, och efter det valde Tullverkets egen förundersökningsledare att genomföra en husrannsakan tillsammans med polisen och Säpo på den adress dit försändelsen var adresserad.

Tillslaget var intressant nog för att göra en husrannsakan och se om man kunde hitta mer

Jesper Liedholm är pressekreterare på Tullverket.

Vet du vad det var för styrka på de bangers som togs i beslag i Åre kommun den 24 april?

– Det var absolut inte den starkaste varianten. Brottet betraktades därför inte heller som en grov smuggling. Men sammantaget var tillslaget ändå intressant nog att göra en husrannsakan för att se om man kunde hitta mer, säger Jesper Liedholm.

Sedan 1 november förra året har bangers varit uppräknade i den inre gränslagen som reglerar vad Tullverket får lov att stoppa i post- och paketflödet från övriga EU-länder. Tullverket tog mellan den 1 november och årsskiftet förra året cirka 21 000 bangers i beslag runt om i landet och hittills i år har de beslagtagit ungefär 8 000 stycken.

Vi har även beväpnad personal precis som polisen och vi har egna spaningsgrupper

Enligt Liedholm kommer de flesta av knallskotten som tas i beslag i Sverige via postens terminaler i Malmö via försändelser från andra EU-länder där bangers är lagliga såsom exempelvis Tyskland eller Polen. De kan enligt Liedholm vara adresserade till mottagare i hela landet.

Tullverket använder sig bland annat av röntgenutrustning när de misstänker att det kan finnas exempelvis droger, vapen eller bangers i en försändelse.

– Då tittar vi på det och om vi finner fog för det så öppnar vi försändelsen och konstaterar att det är till exempel bangers som inte är tillåtet att ta in och sen kan vi göra ett beslag, säger Jesper Liedholm.

Tullverket kan göra husrannsakningar i alla lägen när de har personal och de kan genomföra den utan assistans från polisen om de anser att de klarar av att genomföra det själva på ett säkert sätt. Men vid grova brott är det alltid åklagaren som tar beslutet om en eventuell husrannsakan.

– Vi har även beväpnad personal precis som polisen och vi har egna spaningsgrupper. Men det är från gång till gång som vi bestämmer om vi behöver hjälp eller om vi klarar av att utföra en husrannsakan själva, säger Jesper Liedholm.

Den misstänkte i utredningen i Åre kommun är inte frihetsberövad.