INSÄNDARE: Gör det billigare för seniorer att åka buss i Östersund

Organisationer som SPF, PRO och SKPF har länge drivit frågan om inga eller låga avgifter för seniorer och resor med bussarna inom Östersunds kommun.

Cirka 45 kommuner i Sverige har helt fria resor för seniorer, andra har varierande lösningar. Sundsvall har sedan många år ett seniorkort som kostar 100 kronor för 30 dagar. Du får åka hur mycket du vill och när som helst i hela kommunen.

Östersund är en av de kommuner som inte har någon attraktiv lösning utöver länskortet.

Vi har haft flera möten med politiker i Östersund och framfört önskemål om att införa något som liknar ovanstående. Tongångarna har varit positiva och kommunfullmäktige tog ett enhälligt beslut i oktober om att hantera frågan med ett beslut under 2018.

Kommunfullmäktige sammanträdde 26 april. Vi ställde frågan, via Per Söderberg, under allmänhetens frågestund om det hänt något. Var är frågan nu? Inget har egentligen hänt. Det kommer undanflykter som att det är regionen som äger frågan, Länstrafiken, eller att det är mycket svårt att utreda en lösning.

Lösningen är mycket enkel. Allt handlar om pengar. Kommunen måste tillskjuta medel till trafikoperatören. Det är det som gäller. Allt annat är undanflykter som enbart har till avsikt att försena lösningen.

Lösningen kan kopieras från de kommuner som har fria resor eller från Sundsvall som har seniorkort för 100 kronor.

Vi är mycket förvånade över kommunfullmäktiges beslut. Det är i alla fall tur att det snart är val. Vi seniorer är 25 procent av rösterna i Östersund. Vi kommer nu att mobilisera våra grupper i denna viktiga fråga. Många seniorer har trott att lösningen är nära.

Ta omtag och kom till ett snabbt beslut.

Martin Rolén, SPF Seniorerna

Josef Englsperger, PRO

Britt Wikman, SKPF Pensionärerna