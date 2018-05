INSÄNDARE: Killar måste också få gråta och visa känslor!

Varför förväntas killar vara vältränade, kaxiga och prata med varandra med ett oschysst språk? Varför får inte killar visa känslor på samma sätt som tjejer får?

Dessa påhittade regler om hur killar ska prata och bete sig leder till flera negativa konsekvenser och det måste därför få ett stopp. I en film som UF-företaget Locker room talk har skapat säger de bland annat ”Vet du hur mycket skitsnack man får höra bland killar i ett omklädningsrum? Det sitter liksom i väggarna. Men det stannar inte där. Snacket förvandlas till skeva värderingar som följer med killarna ut i livet. Och till slut drabbar det någon annan”.

Den påhittade regeln att killar inte får gråta eller visa känslor leder till att många killar inte pratar om sitt mående, det ökar risken för psykisk ohälsa och i värsta fall självmord.

Varför är inte män tillåtna att visa känslor och berätta hur de mår? Med tanke på att det är så viktigt att prata om sådant här är det konstigt att hälften av jordens befolkning inte accepteras att göra det.

Redan när barnen är små gör vi skillnad på om det är en pojke eller flicka, flickor får gråta medan pojkar uppmanas att låta bli. Det måste få en ändring!

Samtidigt som killarna inte är tillåtna att visa sina känslor genom att gråta eller vara känslosamma, får de lära sig att våld är ett okej sätt att uttrycka sina känslor på. Detta förstärker ett våldsamt beteende, som kan ställa till med stora problem i framtiden. Enligt Brottsförebyggande rådet är 80 procent av dem som misstänks för misshandel män. Ser du kopplingen?

Sättet det pratas på mellan killar, framför allt om kvinnor, leder till attityder som ökar risken för sexuellt våld, diskriminering eller förtryck av människor på grund av deras kön. Jargongen i omklädningsrummen, där många unga män vistas, leder ofta till ett kränkande och våldsamt beteende. Kan detta vara en anledning till att Brottsförebyggande rådet beräknar att 97 procent av de som misstänks för sexualbrott är män?

Många tänker säkert att killarna förstår att man inte är så där egentligen, det är bara i omklädningsrummen sådant här händer. Vi kan aldrig vara säkra på att alla förstår, att även de yngre killarna som ser upp till de äldre förstår att det ”bara är på skämt”. Jargongen kommer att följa med utanför omklädningsrummen, vare sig vi vill det eller inte. Det spelar ingen roll att en kille lämnar det här beteendet kvar i omklädningsrummet, för det kommer ändå följa med en annan ut.

Vi har hört en av världens mäktigaste män, Donald Trump, säga ”grab them by the pussy”, för att sedan ursäkta det med att det bara var ”locker room talk”. En så känd och stor person borde, i stället för att normalisera det här sättet att bete sig och prata på, försöka få ett stopp på det.

Det är dags att vi tar tag i det här nu eftersom det gör så stor skada. Låt era söner, kompisar eller pojkvänner gå emot dessa påhittade regler om hur killar ”ska vara”, både killarna själva och kvinnorna runt omkring kommer må bättre av det.

Gymnasieelev