INSÄNDARE: Överallt är det skräp, skräp, skräp

Ett ordspråk som passar bra in just nu är ”Det som göms i snö kommer fram i tö”. Under mina promenader på Hornsberg, Frösön, ser man nu skräp i alla dess former. Bland annat otroliga mängder med cigarettfimpar, portionssnus och en hel del hundbajs.

Det är i dag rikligt med hundar. De flesta hundägare sköter sig bra men tyvärr är det många som inte alls sköter sig och tar inte upp bajset.

Till yttermera visso tar vissa hundägare reda på bajset men slänger påsen på backen. Ett underligt beteende. Att av misstag trampa på hundbajs är ingen höjdare. Skärpning således alla ni som skräpar ner i alla dess former.

Det är inte bara här på Frösön det skräpas ner. Det är lika vart man än befinner sig. Men mängden skräp är som värst vid denna årstid.

Det är tur att Östersunds kommun städar ofta i de centrala delarna av staden där det efter vissa helger är mycket nedskräpat. Utan dessa insatser skulle staden svämmas över av all bråte som slängs.

Nu är dessutom kommunens sopmaskiner i gång för att få bort grus och sand efter vintern, varvid även delar av skräpet försvinner. Nedskräpningen är ett utslag av vår köpkraft och välfärd som hela tiden avsätter spår på våra vägar.

I media har också skrivits om det nationella projektet ”Vi håller rent” som i dagarna inleds och pågår till 21 maj. Drygt 6 500 personer är anmälda från länet. Ett fantastiskt intresse för en bättre miljö.

Detta borgar för att många ton skräp kommer att försvinna från våra vägar. Detta gagnar både naturen och oss alla och känns mycket hoppfullt!

Rolf G. Swedbergh, Frösön