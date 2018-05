INSÄNDARE: Replik: Det går att göra ett system som beräknar väntetiden på akuten

Replik på "Svårt att beräkna väntetiden på akuten" (27 april)

Först vill jag säga att jag har full förståelse för personalen som sliter och kämpar. Jag har alltid blivit väl behandlad, när jag haft kontakt med er.

Men mina synpunkter är ingen kritik mot er som jobbar! Min kritik riktar sig till dem som ansvarar för att ge er bättre förutsättningar att klara ert viktiga arbete.

Jag utgår ifrån att ni registrerar hur lång tid som varje behandling tar, givet vilken behandling som görs per patient. Då får ni ju kvantitativa data på behandlingarna, sorterade på prioritetsgrupp och klassificering. Ni vet ju också vilka vårdresurser ni har att sätta in, i varje enskilt fall.

Med hjälp av dessa data kan man beräkna förväntad väntetid för dem som har lägre prioritet. Om man använder statistiska metoder skulle man i varje givet ögonblick kunna avläsa hur väntetiderna förändras.

Märk väl: det handlar inte om att förutsäga vilka akut sjuka eller hur många som kommer in till akuten. Det handlar om att med viss sannolikhet kunna ge en prognos över ungefär hur lång tid det dröjer innan en lågprioriterad patient kan förväntas få träffa en läkare, när ni vet vilka patienter som kommit in och vilka åtgärder som behöver sättas in!

Jag erbjuder mig att beskriva hur ett sådant system skulle kunna utvecklas.

Irriterad prio gul (med utbildning i statistik och IT)