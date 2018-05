INSÄNDARE: Svar: Ett ärende ska enligt kommunallagen lämnas in före mötet

Svar på "Respektlöst av kommunalrådet" (3 maj).

En regel knuten till kommunallagen säger att ärenden ska lämnas in före ordinarie möte. Måhända för att undvika att polsk riksdag utbryter ifall frågor dyker upp under pågående möte som kräver förberedelser för korrekt svar.

Något förvånande att Härjedalens oppositionsråd inte känner till denna strikta regel.

Insändaren syftar till punkten "nyinkomna frågor". Första frågan från en ledamot hänsköts till nästa möte då den inte lämnats in skriftligt före mötet. Andra frågan lämnades in under pågående möte av oppositionsrådet, som till och med bekräftade att den lagts på bordet strax innan den togs upp.

Kommunalrådet gav det formellt rätta svaret, som på intet sätt kan uppfattas som angripande, barskt eller utskällande. Frågan kom oförberedd.

Mötesordförande bad helt riktigt om ursäkt för att reglerad mötesordning inte följts.

R som i respekt