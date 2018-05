Nattens nyheter: Villa utom räddning efter kraftig brand: "Hade brunnit länge"

Lokalt:

En kraftig villabrand bröt ut i en by i Strömsunds kommun under natten. När räddningstjänsten kom fram brann det rejält och det fanns inget att rädda.

Sökandet efter den person som föll i Ljusnan i Ytterhogdal under onsdagskvällen har pågått under natten – men ännu har personen inte återfunnits. Under morgonen kommer dykare att sättas in för att fortsätta sökandet.

Flera personer hamnade i slagsmål i samband med krogstängningen i Östersund.

För Plus-kunder:

►Lily fortsätter att briljera i ”Sveriges yngsta mästerkock” – se presentationen om henne här

►Bron i Lit måste höjas efter felräkning av vattennivåer: "Ansvarsbiten är oklar"

►Café Björkbackas krögare om nekat serveringstillstånd: ”Hanteringen blir rättsosäker när politiker låter privata åsikter påverka”

Sport:

►Efter många års hård träning- Petter Engdahl får äntligen chansen i landslaget

Väder:

Här hittar du väderprognosen för din kommun i dag

Karta: Så är läget på vägarna

Dagens pollenrapport

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med OP) eller mejla på tips@op.se.

Följ oss:

Facebook: OstersundsPosten

Sporten på Facebook: ÖP Sport

Nöje på Facebook: ÖP Nöje

Twitter: @opse

Instagram: ostersundsposten