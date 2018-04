Under kvällen kommer kören Caming Gospel under ledning av Camilla Karlsson att underhålla valborgsfirarna i Vinterparken. Solstolar och ett minibibliotek kommer också att finnas utställda, grillar kommer att brinna och Birgers lekland kommer att vara öppet under dagen, skriver Östersunds kommun på sin hemsida.

Vinterparken öppnar klockan 20.00 och underhållningen börjar klockan 21.00.