Ett år efter att han slutade – Johan Olsson ny tränare för längdlandslaget

Johan Olsson drog sig tillbaka från längdlandslaget inför förra säsongen trots att han bara var ett år ifrån ett nytt OS.

Nu är han redo för en comeback i herrlandslaget.

Men det blir inte som åkare.

Istället tar han plats i ledarteamet tillsammans med Annika Zell, Stefan Thomson, Mattias Nilsson och Fredrik Uusitalo som ledare för det svenska skidlandslaget tillsammans med Magnus Ingesson.

– Johan kommer att jobba mot samtliga herrar. Genom rekryteringen av honom vill vi skapa möjligheter för de yngre åkarna att få en god vägledning in mot världseliten. Samtidigt kan han hjälpa de mer rutinerade åkarna med de små viktiga detaljerna för att vi ska vara med och utmana om medaljer i Seefeld, säger förbundskaptenen Rikard Grip.

I samband med presentation av Johan Olsson redogjorde Grip också vilka som tar plats i a-landslaget samt träningsgruppen.

A-landslag damer

Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF, Anna Dyvik, IFK Mora SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Charlotte Kalla, Piteå elit SK, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Jonna Sundling, IFK Umeå.

A-landslag herrar

Jens Burman, Åsarna IK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF, Teodor Peterson, IFK Umeå, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF, Karl-Johan Westberg, Borås SK.

Team Bauhaus damer

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Lovisa Modig, Sävast Ski Team IF, Moa Molander Kristiansen, Falun-Borlänge SK, Maria Nordström, Ulricehamns IF, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Linn Sömskar, IFK Umeå, Lisa Vinsa, Piteå elit SK.

Team Bauhaus herrar

Karl-Johan Dyvik, IFK Mora SK, Petter Engdahl, Östersunds SK, Gustav Eriksson, IFK Mora SK, Johan Häggström, Piteå elit SK, Emil Johansson, IK Jarl, Anton Persson, SK Bore, Björn Sandström, Piteå elit SK.